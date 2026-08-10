مؤشر “نيكي” الياباني يرتفع 2% بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا



ارتفع مؤشر نيكي الياباني، ‌اليوم الإثنين، في أعقاب المكاسب التي حققتها أسهم شركات ⁠الذكاء الاصطناعي وشركات الرقائق الإلكترونية في وول ستريت، في حين حدت الضبابية التي تكتنف الصراع ‌في ⁠الشرق الأوسط من المكاسب.



وبحسب وكالة رويترز فإن المؤشر نيكي ارتفع اثنين بالمئة إلى 66927.61 نقطة ⁠بحلول الساعة 01.26 بتوقيت غرينتش، وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 0.44 بالمئة إلى 4092.93 نقطة.



ومؤشر نيكي 225 هو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو لتبادل الأسهم، يتم احتسابه يومياً من قبل صحيفة نيهون كيزاي شيمبون منذ عام 1950.

