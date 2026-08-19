إقبال واسع على بذار البطاطا بعد اعتماد البيع بالدفع المؤجل

دمشق-سانا
شهدت فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار إقبالاً واسعاً من المزارعين لاستلام بذار البطاطا المخصصة للعروة الخريفية لعام 2026، عقب اعتماد نظام البيع بالدفع المؤجل ” الدين” لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحصول.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد في تصريح نشرته وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام أن البذار المتوافرة حالياً تشمل مرحلة “الإيليت”من أصناف”أفاميا ولانا وسيدرا، وقلمون وفرات وتدمر وآثار وأية”، إضافة إلى بذار ناتج البيوت الشبكية من أصناف “أفاميا ولانا وتدمر وقلمون”.
وأكد المحمد أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم القطاع الزراعي وتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تخفيف التكاليف وتشجيع التوسع في المساحات المزروعة.
وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة، أعلنت في 13 آب الجاري عن طرح بذار البطاطا الناتج عن المشروع الوطني للعروة الخريفية لعام 2026 للبيع على أن يتم تسديد المبلغ لاحقاً وفق شروط وضمانات يقدمها المزارع على أن يتم تسديد قيمة البذار في موعد أقصاه 20 كانون الأول القادم.
وتسعى المؤسسة سنوياً إلى توفير البذار المحسنة والمضمونة للحد من استيراد المستلزمات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تنفذ الخطة الزراعية المقررة بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية والمزارعين في مختلف المحافظات.