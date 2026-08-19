إقبال واسع على بذار البطاطا بعد اعتماد البيع بالدفع المؤجل

دمشق-سانا‏

شهدت فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار إقبالاً واسعاً من المزارعين ‌‏لاستلام بذار البطاطا المخصصة للعروة الخريفية لعام 2026، عقب اعتماد ‌‏نظام البيع بالدفع المؤجل ” الدين” لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ‌‏وتشجيعهم على زراعة المحصول.‏

وأوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد في تصريح نشرته ‌‏وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام أن البذار المتوافرة حالياً تشمل ‌‏مرحلة “الإيليت”من أصناف”أفاميا ولانا وسيدرا، وقلمون وفرات وتدمر ‌‏وآثار وأية”، إضافة إلى بذار ناتج البيوت الشبكية من أصناف “أفاميا ولانا ‌‏وتدمر وقلمون”.‏

وأكد المحمد أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم القطاع الزراعي وتسهيل ‌‏حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تخفيف التكاليف ‌‏وتشجيع التوسع في المساحات المزروعة.‏

وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة، أعلنت في 13 آب ‏الجاري عن طرح بذار البطاطا ‏الناتج عن المشروع الوطني للعروة ‏الخريفية لعام 2026 للبيع على أن يتم تسديد ‏المبلغ لاحقاً وفق شروط ‏وضمانات يقدمها المزارع على أن يتم تسديد قيمة البذار في موعد أقصاه ‌‏20 كانون الأول القادم.‏

وتسعى المؤسسة سنوياً إلى توفير البذار المحسنة والمضمونة للحد من ‌‏استيراد المستلزمات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تنفذ الخطة ‌‏الزراعية المقررة بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية والمزارعين في مختلف ‌‏المحافظات.‏