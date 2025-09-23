كيف يتم تحديد سعر الذهب يومياً في السوق السورية؟

دمشق-سانا

أوضح مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود أن تسعير الذهب في السوق السورية يتم يومياً وفقاً لسعر الأونصة العالمي، عبر لجنة مختصة تضم كوادر من جمعيات الصاغة في مختلف المحافظات.

وبيّن الأسود في تصريح لمراسل سانا أن اللجنة تتشكل من ممثلين عن جمعيات الصاغة من كل المحافظات، وتجتمع بشكل يومي عن بعد عبر تطبيق واتساب، وتقوم بتحويل سعر الأونصة العالمي إلى أسعار محلية بالليرة السورية لعيارات الذهب المختلفة، من عيار 24 إلى 21 و18 و14 وفقاً لحركة السوق العالمية.

وأضاف: إن اللجنة قد تعقد أكثر من اجتماع في اليوم الواحد في حال حدوث تغييرات سريعة في أسعار الذهب العالمية، كما حصل مؤخرا بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن سعر الذهب في السوق المحلية يرتبط بعاملين رئيسين أحدهما سعر الأونصة العالمية، والآخر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ما يعني أنه حتى في حال ثبات سعر الأونصة، يمكن أن تتغير التسعيرة المحلية إذا تغير سعر الصرف.

يذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 12 شباط 2025، وذلك بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.