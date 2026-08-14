الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم أسهم التكنولوجيا وتراجع مخاوف رفع الفائدة

واشنطن-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات أظهرت استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال تموز الماضي التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أيلول المقبل.

وذكرت رويترز أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفع 0.65 بالمئة إلى 7798.99 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، فيما صعد مؤشر “ناسداك” المجمع 0.81 بالمئة إلى 26803.03 نقاط، وزاد مؤشر “داو جونز” الصناعي 0.13 بالمئة إلى 53839.99 نقطة.

وكان الدولار قد تراجع بشكل طفيف خلال جلسة اليوم الخميس، متأثراً باستقرار أسعار المنتجين في الشهر الماضي، إلى جانب البيانات الصادرة أمس الأربعاء والتي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً فقط في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة.