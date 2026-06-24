نيوزويك: ظاهرة النينيو ترفع أسعار الغذاء والطاقة في ‏أنحاء العالم

واشنطن-سانا‏

كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن تنامي المخاوف ‏من الآثار الاقتصادية لظاهرة النينيو في المحيط الهادئ، ‏وسط توقعات بأن تؤدي إلى موجة غلاء جديدة تطال ‏أسعار الغذاء والطاقة خلال الفترة المقبلة، في وقت تعاني ‏فيه الأسواق العالمية من ضغوط متراكمة‎.‎

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وأوضحت المجلة في تقرير جديد نشرته على موقعها ‏الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن التوقعات ترجّح عودة ‏النينيو بقوة قد تفوق سابقاتها، بعدما أعلنت الإدارة ‏الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي رسمياً تشكّل ‏الظروف المناخية المرتبطة بالظاهرة، مع احتمال يصل ‏إلى 63% لبلوغها مستوى عالياً يرفع مخاطر الفيضانات ‏والعواصف واضطرابات النظم البيئية‎.‎

تأثيرات اقتصادية

وأشارت المجلة إلى أن المؤسسات الدولية بما فيها البنك ‏الدولي والأمم المتحدة تحذر من أن استمرار الظاهرة قد ‏يفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد، ويزيد الضغوط على ‏أسعار الغذاء، مع توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة ‌31 بالمئة خلال 2026، وتراجع إنتاج الرز في بعض ‏مناطق آسيا وإفريقيا بنسبة قد تصل إلى 50 بالمئة.

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وتشير دراسات أوروبية وأمريكية إلى أن النينيو قد ترفع ‏أسعار الغذاء عالمياً لمدة عامين متتاليين، بينما تتوقع ‏وكالات التصنيف الائتماني أن تؤدي فترات الشح إلى ‏تعقيد المشهد التضخمي حتى في الاقتصادات المتقدمة‎.‎‎ ‎

تأثيرات محلية

وفي الولايات المتحدة، يُرجّح أن تمتد آثار الظاهرة إلى ‏فواتير الطاقة المنزلية، مع ارتفاع تكاليف التبريد خلال ‏الصيف، مقابل انخفاض نسبي في التدفئة خلال الشتاء‎.‎

كما قد تتأثر المحاصيل الزراعية، إذ تستفيد زراعة فول ‏الصويا عادة من النينيو، بينما تتضرر الذرة والقمح‎.‎

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ويؤكد محللون أن الدول النامية ستكون الأكثر عرضة ‏لتداعيات الظاهرة، نظراً لارتفاع نسبة الإنفاق على الغذاء ‏ضمن ميزانيات الأسر، إضافة إلى هشاشة البنى ‏الزراعية‎.‎

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وتبقى آثار النينيو السابقة حاضرة، إذ تسببت ظاهرة ‌‏1997–1998 بخسائر عالمية بلغت 5.7 تريليونات ‏دولار، بينما أدت ظاهرة 2016 إلى خسائر زراعية ‏قُدرت بـ 327 مليون دولار‎.‎

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يشار إلى أن “النينيو” ظاهرة مناخية طبيعية تتمثل في ‏ارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المياه في ‏المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، وتحدث هذه الدورة كل 2 إلى 7 سنوات، وتستمر عادة ‏بين 9 و12 شهراً، ما يُحدث اضطرابات كبيرة في أنماط ‏الطقس والمناخ على مستوى العالم‎.‎