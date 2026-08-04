الزراعة تؤكد تحسّن مؤشرات إنتاج موسم الفستق الحلبي بسوريا

دمشق-سانا ‏

أكد مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة عادل هواش أن ‏المؤشرات الأولية لموسم الفستق الحلبي لهذا العام تظهر تحسناً في الكمية ‏والجودة مقارنة بالموسم الماضي، إلا أنها لا تزال دون المستويات المأمولة، ‏موضحاً أن فرق الإحصاء في مديريات الزراعة تواصل الجولات الميدانية ‏لحصر الإنتاج المتوقع لهذا الموسم.‏

وأوضح هواش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن عودة المزارعين إلى ‏أراضيهم وإعادة تأهيلها، والهطولات المطرية الجيدة خلال الموسم الزراعي ‏الحالي، أسهمت في إعطاء مؤشرات أولية إيجابية مقارنة بالموسم الماضي ‏الذي بلغ إنتاجه نحو 41 ألف طن، منها قرابة 10 آلاف طن في محافظة ‏حماة.‏

وأشار هواش إلى أن أشجار الفستق الحلبي تأثرت بموجة الجفاف خلال ‏عام 2025، إذ تتميز شجرة ‏الفستق الحلبي بتكوين البراعم الثمرية قبل موسم ‏الإثمار بنحو عام، الأمر ‏الذي أدى إلى ضعف تشكل البراعم خلال فترة ‏الجفاف.‏

أكثر من 27 ألف هكتار مزروعة بأشجار الفستق الحلبي في حماة ‏

وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي في سوريا نحو 67864 ‏هكتاراً تضم قرابة 10.5 ملايين شجرة، منها نحو 8 ملايين شجرة مثمرة، ‏فيما تتوزع المساحات المزروعة بين المحافظات بواقع نحو 27374 هكتاراً ‏في حماة، و23516 هكتاراً في حلب، و11126 هكتاراً في إدلب، ونحو ‌‏3000 هكتاراً في باقي المحافظات. ‏

وأكد هواش أن الفستق الحلبي السوري يتميز بجودته العالية وغناه ‏بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، إضافة إلى ‏قيمته التصنيعية المرتفعة، ولا سيما في صناعة الحلويات.‏

ولفت إلى أن الفستق الحلبي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال ‏عائدات التصدير، إذ بلغت قيمة صادراته خلال عام 2025 نحو 58.6 مليون ‏دولار، بما يعادل 1.1 بالمئة من حركة التصدير العالمية، حيث تُعد سوريا ‏المنتج والمصدر الأول عربياً للأصناف المحلية عالية الجودة.‏

دعم حكومي لزراعة الفستق الحلبي

وأكد هواش أن وزارة الزراعة تواصل دعم وتشجيع زراعة الفستق ‏الحلبي، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية، من خلال التوسع بزراعته في ‏المناطق الملائمة، واستقطاب المنظمات والشركات المستثمرة لتطوير هذه ‏الزراعة، إضافة إلى تنفيذ البرامج الإرشادية عبر مكتب الفستق الحلبي ‏ومديريات الزراعة في المحافظات المنتجة.‏

وأشار إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات ‏السعودية لدعم قطاع الفستق الحلبي، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة ‏وإنتاج الغراس المقاومة، كما أنجزت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ‏للأمم المتحدة “الفاو” دراسة لسلسلة قيمة الفستق الحلبي، بهدف دعم هذه ‏السلسلة وتنشيطها.‏

وتكتسب زراعة الفستق أهمية اقتصادية واستراتيجية لكونه محصولاً طويل ‏العمر، عالي القيمة، ومطلوباً في الأسواق الخارجية، ولا سيما في دول ‏الخليج وأوروبا. ‏