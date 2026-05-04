الرئيس الشرع يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي محمد الشيباني مشاريع التطوير والإعمار

دمشق-سانا

بحث الرئيس أحمد الشرع مع رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم الشيباني، الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وقطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية في سوريا.

وتناول اللقاء المنعقد في قصر الشعب بدمشق، التسهيلات التي توفرها سوريا للمستثمرين بما يعزز بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام شراكات استراتيجية.

ويُعد الشيباني من أبرز القيادات الاقتصادية والاستثمارية في حكومة دبي، ومن الشخصيات المحورية في الاستثمار السيادي وصياغة السياسات المالية الاستراتيجية، وأسهم بدور فاعل في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتمويل والاستثمار.

وشغل الشيباني مناصب عدة منها، مدير عام ديوان حاكم إمارة دبي، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، ونائب رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية وشركة كيرزنر إنترناشيونال ودبي الإنسانية، وعضو مجلس إدارة دبي القابضة (دبي العالمية)، ودبي لصناعات الطيران (DAE) .