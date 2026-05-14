وزارة الاقتصاد والصناعة تشكل مجلس الأعمال السوري الهنغاري

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الهنغاري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هنغاريا، وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم.

وبموجب القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، تم تعيين محمد معنية رئيساً للمجلس، وكل من غسان الطرشة، وعلاء تلجبيني نائبين للرئيس، وأحمد براك أميناً للسر، وياسر بلال مسؤولاً عن العلاقات العامة.

ونص القرار، على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادر عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.

واعتبر القرار أن مجلس الأعمال السوري – الهنغاري هو المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الهنغاري، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، على أن يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم، مهمة تنسيق وتنظيم وتطوير عمل المجلس بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة أصدر في الثالث من الشهر الجاري، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري المصري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.