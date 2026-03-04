أسعار النفط والذهب ترتفع عالمياً جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط.

وذكر موقع CNN الاقتصادي أنّ خام برنت ارتفع بمقدار 1.17 دولار، أو 1.4%، إلى 82.57 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق أمس الثلاثاء، عند أعلى مستوياته منذ كانون الثاني 2025.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً، أو 1%، إلى 75.28 دولاراً للبرميل، بعدما سجل أعلى إغلاق له منذ حزيران.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مضيق هرمز في خضمّ التصعيد العسكري، ما أدى إلى تعطّل حركة ناقلات النفط، وارتفاع المخاوف العالمية من اضطراب الإمدادات، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الخام في الأسواق الدولية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مع تصاعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما عزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.6% إلى 5168.69 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بواقع 1.1% إلى 5178.40 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بواقع 3.5% إلى 84.92 دولاراً للأوقية، بعد خسائر تجاوزت 8% في الجلسة السابقة، فيما ارتفع البلاتين 2.7% إلى 2139.56 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 1673.87 دولاراً.