ارتفاع أسعار خام برنت إثر تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية

نفط 1 ارتفاع أسعار خام برنت إثر تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت بأكثر من دولار للبرميل في التداولات الآسيوية المبكرة، وذلك في أعقاب البداية المتعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، في أول اجتماع بينهما في إطار اتفاق سلام مؤقت.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بمقدار 1.09 دولار، ما يعادل 1.35 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 81.66 دولاراً، بعد أن كان قد سجل في بداية التداولات مستوى 82.30 دولاراً.

يذكر أن الارتفاع في أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت، جاء بعد الجولة الأولى من المحادثات التي عُقدت في إطار اتفاق سلام مؤقت بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين إيرانيين، أمس الأحد، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مع إيران، وتأكيد طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مجدداً.

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