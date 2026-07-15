التوتر في الشرق الأوسط يحد من مكاسب الأسهم الأوروبية

لندن-سانا‏

سجلت الأسهم الأوروبية أداء مستقراً إلى حد كبير اليوم الأربعاء، إذ حد ‏حذر المستثمرين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، من تأثير ‌المكاسب ‏التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا، مدعومة بالتوقعات القوية لشركة إيه. ‏إس. إم. إل لصناعة معدات الرقائق الإلكترونية.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.1 ‏بالمئة إلى 641.07 نقطة، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.‏

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وسجل المؤشر الألماني أداء أقل من بقية أسواق المنطقة، متراجعاً ‌بنحو ‌‏⁠واحد بالمئة تحت ضغط هبوط سهم شركة البرمجيات ساب اثنين بالمئة، كما ‏تراجعت أسهم شركات برمجيات أخرى، منها داسو سيستيمز وكابجيميني، ‏بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.‏

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وارتفعت ⁠أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 بالمئة بدعم من مكاسب سهم ‏إيه.إس.إم.إل، الذي قفز ستة بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها المالية لعام ‌‏2026، مما عزز ثقة المستثمرين في قوة الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏

‏ كما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، مثل إي.إكس.إي ‏وسوتيك، بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.‏

و⁠زاد سهم شركة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة والمالكة لعلامة ‏كارتييه التجارية، 5.3 بالمئة بعد إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للربع ‌‏⁠الأول، مدعومة بالطلب المزدهر على مجوهراتها في آسيا والأمريكتين.‏

ويقوم المستثمرون بدراسة النتائج الفصلية والتوقعات، في وقت ارتفعت فيه ‌‏⁠أسعار النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات ‏المتحدة.‏

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