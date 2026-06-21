الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يفتتح المرجل الصربي في مصفاة حمص

حمص-سانا



افتتح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، المرجل البخاري الصربي في مصفاة حمص بعد استكمال أعمال تنفيذه ووضعه في الخدمة، في خطوة مهمة لدعم العملية الإنتاجية ورفع جاهزية المصفاة.



وذكرت الشركة اليوم الأحد، أن المشروع تبلغ طاقته 25 طناً من البخار في الساعة، ويؤمّن البخار اللازم لتشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية الرئيسية، بما فيها الوحدة التشيكية 21 ووحدة إنتاج الأسفلت ووحدات تحسين مادة النفتا.



وأكد قبلاوي أهمية المشروع في تعزيز كفاءة التشغيل واستمرار الإنتاج، مشيراً إلى أن تطوير وتأهيل المنشآت الإنتاجية يمثل أولوية ضمن خطط الشركة.



كما تفقّد قبلاوي الوحدة التشيكية 21 ووحدة إنتاج الأسفلت بعد إعادتهما إلى الخدمة، وعقد اجتماعاً مع الكوادر الفنية والإدارية في المصفاة، شدد خلاله على أهمية رفع الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.



وأكد قبلاوي استمرار الشركة في تنفيذ برامج إعادة التأهيل والتطوير وتحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، بما يدعم استقرار الكوادر الوطنية وتطوير قطاع البترول.



ويأتي افتتاح المرجل البخاري الصربي في مصفاة حمص ضمن جهود الشركة السورية للبترول لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للمنشآت النفطية ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعد مصفاة حمص من أهم المنشآت النفطية في سوريا، حيث تؤدي دوراً في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.