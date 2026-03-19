النفط يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوع متخطياً 114 دولاراً للبرميل

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وقفز خام برنت القياسي لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع بعد أن شنت إيران هجمات على منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب هجوم استهدف حقل غاز بارس الجنوبي، في تصعيد كبير للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن ‌العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 6.97 دولارات أو 6.5 بالمئة إلى 114.35 دولاراً للبرميل، وذلك بعدما زادت في وقت سابق بأكثر من سبعة دولارات مسجلة أعلى مستوياتها منذ التاسع من آذار الجاري.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 97.36 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 100.02 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما صعّدت إيران من هجماتها، واعتداءاتها على منشآت النفط في السعودية، والإمارات، والكويت، رداً على استهداف حقل غاز بارس الرئيسي جنوب إيران.

