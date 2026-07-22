غرفة تجارة دمشق تناقش التمويل والاستثمار الإسلامي ‏ودوره في التنمية‎ ‎

SAN 2308 غرفة تجارة دمشق تناقش التمويل والاستثمار الإسلامي ‏ودوره في التنمية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

استضافت غرفة تجارة دمشق اليوم الأربعاء، ندوة ‏اقتصادية بعنوان “التمويل والاستثمار الإسلامي ودوره ‏في البناء والتنمية وإحياء الوقف”، وذلك ضمن سلسلة ‏ندوات “الأربعاء الاقتصادي”، بمشاركة نخبة من رجال ‏الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.‎

وناقش المجتمعون في الغرفة عدداً من القضايا المتعلقة ‏بواقع التمويل والاستثمار الإسلامي، بما يسهم في تعزيز ‏دوره ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية‎.

واستعرض المحاضر وخبير الاقتصاد والتمويل ‏الإسلامي منذر قحف، أبرز المفاهيم والتطبيقات العملية ‏للتمويل الإسلامي، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي ‏وتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في مرحلة إعادة ‏البناء وتحفيز الاستثمار‎.

وتناول قحف عدداً من المحاور، أبرزها العقود المالية ‏الإسلامية في النشاط التجاري، وآليات توظيفها في تعزيز ‏بيئة الأعمال، إلى جانب تمويل المشروعات والإنتاج ‏وإعادة الإعمار من خلال صيغ التمويل الإسلامي التي ‏تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج‎.‎

كما تطرق إلى دور رجال الأعمال في مرحلة البناء، ‏مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات ‏المالية في تنفيذ المشاريع التنموية، واستعراض الوقف ‏كأداة للاستثمار والتنمية، ودوره في تحقيق التنمية ‏المجتمعية المستدامة، فضلاً عن محور حوكمة الاستثمار ‏وحماية الأموال، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والإدارة ‏الرشيدة للحفاظ على الحقوق وتعزيز الثقة في البيئة ‏الاستثمارية‎.

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830، من ‏أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع ‏الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية ‏والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار والشركات، إضافة ‏إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ‏الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية‎.

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