غرفة تجارة دمشق تناقش التمويل والاستثمار الإسلامي ‏ودوره في التنمية‎ ‎

دمشق-سانا
استضافت غرفة تجارة دمشق اليوم الأربعاء، ندوة اقتصادية بعنوان “التمويل والاستثمار الإسلامي ودوره في البناء والتنمية وإحياء الوقف”، وذلك ضمن سلسلة ندوات “الأربعاء الاقتصادي”، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وناقش المجتمعون في الغرفة عدداً من القضايا المتعلقة بواقع التمويل والاستثمار الإسلامي، بما يسهم في تعزيز دوره ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
واستعرض المحاضر وخبير الاقتصاد والتمويل الإسلامي منذر قحف، أبرز المفاهيم والتطبيقات العملية للتمويل الإسلامي، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في مرحلة إعادة البناء وتحفيز الاستثمار.
وتناول قحف عدداً من المحاور، أبرزها العقود المالية الإسلامية في النشاط التجاري، وآليات توظيفها في تعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب تمويل المشروعات والإنتاج وإعادة الإعمار من خلال صيغ التمويل الإسلامي التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج.
كما تطرق إلى دور رجال الأعمال في مرحلة البناء، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية في تنفيذ المشاريع التنموية، واستعراض الوقف كأداة للاستثمار والتنمية، ودوره في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، فضلاً عن محور حوكمة الاستثمار وحماية الأموال، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة للحفاظ على الحقوق وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830، من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار والشركات، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.