الصين تُكمل أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية وإنتاج الهيدروجين ‏

بكين-سانا
أعلنت شركة “سي إتش إن إنرجي” الصينية إكمال بناء مشروع “جيانغسو رودونغ” المتكامل للطاقة الكهروضوئية، وإنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة الأكبر من نوعه على مستوى البلاد في هذا المجال.
وذكرت وكالة شينخوا اليوم الجمعة أن المشروع يقع في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، وتبلغ قدرته الإجمالية للطاقة الكهروضوئية 400 ألف كيلوواط، ويضم محطة تقوية بجهد 220 كيلوفولت، ومحطة لإنتاج الهيدروجين بطاقة 1500 متر مكعب في الساعة، فضلاً عن محطة لتخزين الطاقة الكهربائية الكيميائية.
وأوضحت الوكالة أن الألواح الكهروضوئية رُكّبت على ارتفاع 7.9 أمتار لمواجهة المد البحري، وتمتص الضوء من كلا الجانبين لرفع كفاءة التوليد، كما تعمل روبوتات رباعية الأرجل على تنفيذ مهام الفحص والصيانة، في حين تُعلَّق جميع الكابلات وخطوط النقل في الهواء على ارتفاع 8 أمتار، بما يحمي البيئة الطبيعية لمنطقة المد والجزر.
وبعد دخول المشروع الإنتاج، يُتوقع أن يُرسل نحو 468 مليون كيلوواط ساعة سنوياً إلى شبكة الكهرباء، ما يُخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 309.4 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، إلى جانب تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين بصورة ملحوظة.
يشار إلى أن إجمالي قدرة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الصين بلغ بنهاية نيسان الماضي 1.252 مليار كيلوواط، بزيادة سنوية بلغت 26.2 بالمئة، ما يمثل 31.4 بالمئة من القدرة الكهربائية الإجمالية للبلاد، ويعكس هذا المكانة الرائدة للصين بوصفها أكبر سوق عالمي لتطبيقات الطاقة الشمسية وأبرز مراكز تصنيع معداتها.