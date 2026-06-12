الصين تُكمل أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية وإنتاج الهيدروجين ‏

بكين-سانا‏

أعلنت شركة “سي إتش إن إنرجي” الصينية إكمال بناء مشروع “جيانغسو رودونغ” ‏المتكامل للطاقة الكهروضوئية، وإنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة الأكبر من نوعه على ‏مستوى البلاد في هذا المجال.‏

وذكرت وكالة شينخوا اليوم الجمعة أن المشروع يقع في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ‏وتبلغ قدرته الإجمالية للطاقة الكهروضوئية 400 ألف كيلوواط، ويضم محطة تقوية بجهد ‌‏220 كيلوفولت، ومحطة لإنتاج الهيدروجين بطاقة 1500 متر مكعب في الساعة، فضلاً ‏عن محطة لتخزين الطاقة الكهربائية الكيميائية.‏

وأوضحت الوكالة أن الألواح الكهروضوئية رُكّبت على ارتفاع 7.9 أمتار لمواجهة المد ‏البحري، وتمتص الضوء من كلا الجانبين لرفع كفاءة التوليد، كما تعمل روبوتات رباعية ‏الأرجل على تنفيذ مهام الفحص والصيانة، في حين تُعلَّق جميع الكابلات وخطوط النقل ‏في الهواء على ارتفاع 8 أمتار، بما يحمي البيئة الطبيعية لمنطقة المد والجزر.‏

وبعد دخول المشروع الإنتاج، يُتوقع أن يُرسل نحو 468 مليون كيلوواط ساعة سنوياً إلى ‏شبكة الكهرباء، ما يُخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 309.4 ألف طن من ثاني أكسيد ‏الكربون سنوياً، إلى جانب تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين بصورة ‏ملحوظة.‏

يشار إلى أن إجمالي قدرة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الصين بلغ بنهاية نيسان ‏الماضي 1.252 مليار كيلوواط، بزيادة سنوية بلغت 26.2 بالمئة، ما يمثل 31.4 بالمئة ‏من القدرة الكهربائية الإجمالية للبلاد، ويعكس هذا المكانة الرائدة للصين بوصفها أكبر ‏سوق عالمي لتطبيقات الطاقة الشمسية وأبرز مراكز تصنيع معداتها.‏