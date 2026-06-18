ارتفاع أسعار الوقود ينعش سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

عواصم-سانا
أظهرت بيانات حديثة أن ارتفاع أسعار الوقود، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، عزز الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة في مختلف أنحاء أوروبا.
ووفق بيانات صادرة عن مجموعة “نيو أوتوموتيف” للأبحاث ومجموعة “إي-موبيليتي يوروب”، نقلتها وكالة رويترز اليوم الخميس، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي خلال أيار الماضي في 17 سوقاً تمثل أكثر من 90 بالمئة من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، فيما شكلت السيارات الكهربائية بالكامل نحو ربع إجمالي التسجيلات الجديدة.
وأشار خبراء في قطاع السيارات إلى أن التحسن المستمر في البنية التحتية لمحطات الشحن، إلى جانب طرح نماذج كهربائية بأسعار مناسبة، بما في ذلك سيارات تنتجها شركات صينية، عززا انتشار السيارات الكهربائية وزيادة الإقبال عليها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “رينو” فرانسوا بروفو: إن طلبات شراء السيارات الكهربائية لدى الشركة ارتفعت بنسبة 50 بالمئة في بعض البلدان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، متوقعاً تراجع هذا النمو في حال انخفاض أسعار الوقود.
من جهته، أوضح رئيس شركة “فورد” في أوروبا جيم بومبيك أن الحرب زادت اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية، لكنه حذر من اعتبار ذلك تحولاً دائماً في توجهات السوق.
وتواصل عدة حكومات أوروبية تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، حيث اعتمدت فرنسا وإيطاليا والنرويج سلسلة إجراءات شملت زيادة الإنفاق على التحول الكهربائي وتقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع شراء المركبات الصديقة للبيئة، وفقاً لشبكة “يورو نيوز”.
وشهدت أسعار النفط والوقود العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية أواخر شباط الماضي وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود حول العالم.