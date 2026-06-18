ارتفاع أسعار الوقود ينعش سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

35c9ee85 23ad 482d 831b ded7a985002a 16x9 1200x676 ارتفاع أسعار الوقود ينعش سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

عواصم-سانا‏

أظهرت بيانات حديثة أن ارتفاع أسعار الوقود، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز على ‏أسواق الطاقة العالمية، عزز الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة في مختلف أنحاء أوروبا.‏

ووفق بيانات صادرة عن مجموعة “نيو أوتوموتيف” للأبحاث ومجموعة “إي-موبيليتي يوروب”، نقلتها وكالة رويترز اليوم الخميس، ارتفعت ‏تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي خلال أيار الماضي في 17 سوقاً تمثل أكثر من 90 بالمئة ‏من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، فيما شكلت السيارات الكهربائية بالكامل نحو ربع إجمالي ‏التسجيلات الجديدة.‏

وأشار خبراء في قطاع السيارات إلى أن التحسن المستمر في البنية التحتية لمحطات الشحن، إلى جانب طرح نماذج كهربائية بأسعار ‏مناسبة، بما في ذلك سيارات تنتجها شركات صينية، عززا انتشار السيارات الكهربائية وزيادة الإقبال عليها.‏

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “رينو” فرانسوا بروفو: إن طلبات شراء السيارات الكهربائية لدى الشركة ارتفعت بنسبة 50 بالمئة في ‏بعض البلدان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، متوقعاً تراجع هذا النمو في حال انخفاض أسعار الوقود.‏

من جهته، أوضح رئيس شركة “فورد” في أوروبا جيم بومبيك أن الحرب زادت اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية، لكنه حذر ‏من اعتبار ذلك تحولاً دائماً في توجهات السوق.‏

وتواصل عدة حكومات أوروبية تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، حيث اعتمدت فرنسا وإيطاليا والنرويج ‏سلسلة إجراءات شملت زيادة الإنفاق على التحول الكهربائي وتقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع شراء المركبات الصديقة للبيئة، ‏وفقاً لشبكة “يورو نيوز”.‏

وشهدت أسعار النفط والوقود العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية أواخر شباط الماضي وتعطل ‏إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود حول العالم.‏

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