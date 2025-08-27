السعودية تشارك كضيف شرف في الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي

الرياض-سانا

تشارك المملكة العربية السعودية كضيف شرف في الدورة ال 62 من معرض دمشق الدولي، الذي تنطلق فعالياته اليوم على أرض مدينة المعارض بريف دمشق.

وذكرت وكالة واس السعودية للأنباء أن الجهات المشاركة من المملكة اعتبرت أن الحضور السعودي في هذه الدورة من المعرض كضيف شرف، يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التجارة البينية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية في السوق السورية، مُبيّنةً أن شعار “نشبه بعضنا” يُبرز القيم المشتركة والتقارب الذي يهيئ بيئة مواتية للتعاون والاستثمار المشترك.

جهات حكومية و80 شركة سعودية تشارك بالمعرض

المشاركة السعودية تتضمن عدداً من الجهات الحكومية، بما فيها وزارتا الطاقة والاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي – السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.

اتفاقيات سعودية سورية في معرض دمشق الدولي

وأوضحت الجهات السعودية المشاركة أن فعاليات المعرض، ستشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والاستثمار، والتجارة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات السعودية الإستراتيجية نحو توسيع حضورها في أكبر المعارض الإقليمية والعالمية، وتوطيد شراكاتها التجارية في مختلف الأسواق، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.

وتنطلق مساء اليوم على أرض مدينة المعارض بريف دمشق فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، بعد غياب استمر عدة سنوات، وبمشاركة نحو 800 شركة محلية ودولية، وذلك عقب استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة لهذا الحدث الاقتصادي والثقافي البارز.