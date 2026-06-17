أرامكو تعتزم بيع حصة من أعمال قطاع الكبريت لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات

الرياض-سانا

أعلنت شركة النفط السعودية (أرامكو) عزمها بيع حصة من أعمالها المرتبطة بقطاع الكبريت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول البنية التحتية التابعة لها، وتعزيز السيولة المالية بمليارات الدولارات.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الأربعاء: إن الشركة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب رؤوس أموال خارجية للمساهمة في تمويل خطط تنويع الاقتصاد، في ظل تزايد الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج تتبعه «أرامكو» لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وإدارة أصولها بصورة أكثر فاعلية، حيث أشارت تقارير اقتصادية سابقة إلى أن الشركة تنفذ استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة بعض الأصول وبيع حصص منها، بما يسهم في خفض التكاليف وتحسين الأداء المالي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية.