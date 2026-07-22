مباحثات لتطوير واقع العمل في سوق الهال المركزي بحمص

حمص-سانا

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة مع أعضاء لجنة سوق الهال المركزي في حمص، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، الواقع الخدمي والتنظيمي للسوق، والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل، وذلك في إطار جولة ميدانية للاطلاع على أبرز التحديات ووضع مقترحات لمعالجتها ورفعها إلى الجهات المعنية.

وأكد ممثل معاون وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس نقابة تجار ريف دمشق علاء الدين البعلي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة أظهرت وجود نقص في عدد من الخدمات الأساسية داخل السوق، ولا سيما النظافة والصرف الصحي وتنظيم الحركة المرورية، رغم الأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها سوق الهال المركزي في حمص باعتباره يخدم المنطقة الوسطى، لافتاً إلى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعوقات ووضع آليات لمعالجتها، تمهيداً لرفع تقرير إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.

من جهته أوضح رئيس لجنة السوق رئيف جنيات، أن وزارة الاقتصاد والصناعة والإدارة التشغيلية في المحافظات بدأت العمل على إعادة تنظيم أسواق الهال وتطويرها، بما يشمل تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة عملها، لافتاً إلى أن سوق الهال في حمص يشكل مصدر رزق لما يقارب 12 ألف عامل.

وأضاف جنيات، أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع جملة من المطالب، أبرزها تحسين خدمات البنية التحتية، واستعادة المساحة المجتزأة من ساحة المواسم لتخفيف الازدحام، وإحداث مراكز دائمة لشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وشرطة المرور داخل السوق، إضافة إلى معالجة ظاهرة الأسواق المخالفة خارج المخطط التنظيمي، بما يضمن تنظيم العمل وحماية الأسواق النظامية.

ويعد سوق الهال المركزي في حمص من أقدم وأهم أسواق الجملة للخضار والفواكه في المنطقة الوسطى، حيث مضى على إنشائه نحو 75 عاماً ويستقطب آلاف المستهلكين يومياً، ويوفر فرص عمل لآلاف العاملين.