إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض



واشنطن-سانا



أغلق مؤشرا الأسهم الأمريكية ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض أمس الثلاثاء، تحت ضغط أسهم شركات التكنولوجيا، في حين سجل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً قياسياً عند الإغلاق للمرة الثانية على التوالي.



وذكرت رويترز أنه وفقاً لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 41.85 نقطة، أو 0.55 بالمئة، ليغلق عند 7512.44 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 301.13 نقطة، أو 1.15 بالمئة، ليغلق عند 26382.81 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 345.54 نقطة، أو 0.67 بالمئة، ليصل إلى 52016.57 نقطة.



وبعد الارتفاع الكبير الذي شهده السوق أمس الأول الإثنين مدفوعاً بتفاؤل عقب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، أخذ المستثمرون في أسهم ناسداك وستاندرد اند بورز 500 استراحة قصيرة، حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل آذار.

وارتفعت أسهم شركة سبيس إكس، لكنها تراجعت عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق وخلال معظم الجلسة، تجاوزت القيمة السوقية لشركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي هذه قيمة شركة أمازون، كما تجاوزت لفترة وجيزة قيمة شركة مايكروسوفت.

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس الثلاثاء، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا، مشيرةً إلى أن الموقع اختير نظراً لصعوبة الوصول إليه، وما يوفره من متطلبات أمنية عالية.