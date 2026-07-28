ممثلو شركات هندية: السوق السورية تفتح آفاقاً جديدة للشراكات ‏والاستثمار

دمشق-سانا‏

أكد ممثلو شركات هندية مشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي ‏لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، أن المعرض يشكل ‏منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعراض ‏المنتجات الهندية، وبناء شراكات جديدة مع الشركات السورية، في ‏ظل ما يوفره المعرض من فرص للتواصل المباشر بين المنتجين ‏والمستوردين والمستثمرين.‏

‏ السوق السورية واعدة ‏

وأكد سيردار جاجو، مدير تسويق في إحدى الشركات الهندية، في ‏تصريح لــ سانا، أن المشاركة الأولى للشركة في المعرض حققت ‏نتائج إيجابية، ووفرت فرصة للتعريف بمنتجاتها، وبناء علاقات ‏تجارية مع السوق السورية، مؤكداً أن السوق السورية تمتلك فرصاً ‏واعدة، ما يشجع الشركة على المشاركة في الدورات المقبلة والعمل ‏على تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا والهند.‏

دخول السوق السورية

من جانبه، أوضح أيمن طرفة، ممثل إحدى الشركات هندية، أن ‏مشاركة الشركة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دخول ‏السوق السورية مع انطلاق مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي، ‏لافتاً إلى أن الشركة تعرض منتجاتها من البهارات والتمر الهندي، ‏وتسعى إلى توسيع حضورها مستقبلاً بمنتجات هندية أخرى، من بينها ‏الأرز.‏

وأشار طرفة إلى أن المشاركة الأولى للشركة حققت نتائج مشجعة، ‏في ظل الإقبال الذي شهده المعرض وتفاعل الزوار مع المنتجات ‏المعروضة، معرباً عن تفاؤله بتعزيز التعاون التجاري بين سوريا ‏والهند، والمشاركة في الدورات المقبلة من المعرض.‏

من جهته، لفت جوراف باجاج، مدير مبيعات إحدى الشركات الهندية، ‏إلى أن الشركة تعمل في السوق السورية منذ نحو أربع إلى خمس ‏سنوات، مشيراً إلى أن مشاركتها الأولى في المعرض تهدف إلى ‏توسيع حضورها وتعزيز صادراتها من الأرز إلى سوريا. بما يسهم ‏في توسيع أعمال الشركة في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.‏

يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة ‏والغذاء والصناعة في سوريا، انطلقت يوم أمس ‏الأحد، وتختتم غداً ‏على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ‏بمشاركة أكثر من 200 ‏عارض يمثلون 14 دولة‎.‌‏ ‏