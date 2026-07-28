ممثلو شركات هندية: السوق السورية تفتح آفاقاً جديدة للشراكات ‏والاستثمار

دمشق-سانا
أكد ممثلو شركات هندية مشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، أن المعرض يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعراض المنتجات الهندية، وبناء شراكات جديدة مع الشركات السورية، في ظل ما يوفره المعرض من فرص للتواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين والمستثمرين.
السوق السورية واعدة
وأكد سيردار جاجو، مدير تسويق في إحدى الشركات الهندية، في تصريح لــ سانا، أن المشاركة الأولى للشركة في المعرض حققت نتائج إيجابية، ووفرت فرصة للتعريف بمنتجاتها، وبناء علاقات تجارية مع السوق السورية، مؤكداً أن السوق السورية تمتلك فرصاً واعدة، ما يشجع الشركة على المشاركة في الدورات المقبلة والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا والهند.
دخول السوق السورية
من جانبه، أوضح أيمن طرفة، ممثل إحدى الشركات هندية، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دخول السوق السورية مع انطلاق مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الشركة تعرض منتجاتها من البهارات والتمر الهندي، وتسعى إلى توسيع حضورها مستقبلاً بمنتجات هندية أخرى، من بينها الأرز.
وأشار طرفة إلى أن المشاركة الأولى للشركة حققت نتائج مشجعة، في ظل الإقبال الذي شهده المعرض وتفاعل الزوار مع المنتجات المعروضة، معرباً عن تفاؤله بتعزيز التعاون التجاري بين سوريا والهند، والمشاركة في الدورات المقبلة من المعرض.
من جهته، لفت جوراف باجاج، مدير مبيعات إحدى الشركات الهندية، إلى أن الشركة تعمل في السوق السورية منذ نحو أربع إلى خمس سنوات، مشيراً إلى أن مشاركتها الأولى في المعرض تهدف إلى توسيع حضورها وتعزيز صادراتها من الأرز إلى سوريا. بما يسهم في توسيع أعمال الشركة في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، انطلقت يوم أمس الأحد، وتختتم غداً على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة.