الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية في نيويورك

نيويورك-سانا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الخميس، ولا سيما “ستاندرد آند بورز 500” و”ناسداك”، عند مستويات مرتفعة وقياسية غير مسبوقة اليوم، وذلك في أعقاب أنباء أفادت بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت بارتفاع كبير، إذ إن مؤشر ستاندرد ند بورز 500 أغلق مرتفعاً 43.50 نقطة بما يعادل 0.58 بالمئة إلى7563.71 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 239.79 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 26917.47 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.11 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 50666.29 نقطة.

وعلى صعيد حركة الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا المكاسب بفضل أنباء عن عزم شركة “مايكروسوفت”، إطلاق نموذج برمجيات جديد الأسبوع المقبل.

وكانت افتتحت المؤشرات الأمريكية والأوروبية تعاملات الصباح على تراجع ملموس تحت وطأة الضغوط الجيوسياسية.