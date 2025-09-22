تقديرات بإنتاج 17 ألف طن من ثمار الزيتون في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية زراعة درعا إنتاج المزارعين من محصول الزيتون هذا الموسم بنحو 17 ألف طن من الثمار، وألفي طن من الزيت.

مدير الزراعة عاهد الزعبي ذكر في تصريح لمراسل سانا، أن انخفاض الإنتاج في هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق البالغ أكثر من 28 ألف طن، يعود إلى ظاهرة المعاومة وظروف الجفاف.

بدوره، بيّن رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط في مديرية الزراعة حسن الأحمد أن المساحة الإجمالية المزروعة رياً وبعلاً تبلغ 17163هكتاراً، فيها نحو 3.141 ملايين شجرة زيتون منها 2.826 مليون في طور الإثمار.

وتقدم مديرية الزراعة للمزارعين، الغراس الموثوقة بأسعار رمزية، وخدمات الإرشاد الزراعي بشكل مجاني، كما تعمل مع المزارع على مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب المحصول.