غرام الذهب ينخفض 50 ليرة جديدة في السوق السورية‌

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأحد، بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14750 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12900 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12600 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4120 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.