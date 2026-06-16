تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى له منذ 1983

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الإثنين انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983.

وذكرت رويترز أن مخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي الأمريكي انخفضت أيضاً بمقدار 8.9 ملايين برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي لسحب 172 مليون برميل من هذا الاحتياطي.

وكانت أسعار النفط العالمية سجلت في وقت سابق اليوم تراجعاً بنسبة تجاوزت 4 بالمئة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين ‏الولايات المتحدة وإيران وتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز‎.‎