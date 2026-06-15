قادة “مجموعة السبع” يناقشون بفرنسا اتفاق أمريكا وإيران ومسارات الطاقة ‏والأمن البحري

باريس-سانا
يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الإثنين، في منتجع إيفيان الفرنسي لعقد قمتهم السنوية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق مبدئي ينهي الحرب بينهما.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله في مقطع فيديو نشره على أنستغرام لدى وصوله إلى مدينة إيفيان: “قمة مجموعة السبع التي ستبدأ اليوم ترغب برؤية نتائج هذا الاتفاق، ودعم لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل، وبالطبع إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في إيران”، لافتاً إلى أنّ هذه القضايا ستناقش أيضاً غداً مع قادة مصر والإمارات وقطر.
وأضاف ماكرون: “سنبحث أيضاً سبل تنويع مسارات الطاقة خارج المنطقة لتقليل اعتمادنا عليها، وبالتالي تخفيف آثار الأزمة في الشرق الأوسط على اقتصاداتنا”.
وتشارك في أعمال القمة الإمارات، التي تضررت بشكل مباشر من الحرب، فضلاً عن قطر ومصر اللتين تلعبان دوراً كبيراً في الوساطة.
وستكون مناقشة الخطوات التالية بشأن إيران واحدة من عدة قضايا سيتناولها قادة العالم خلال القمة التي تستمر حتى الـ 17 من حزيران الجاري، والتي ستسعى أيضا إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، وتوفير المعادن الحيوية من مصادر أخرى غير الصين المورد الرئيسي لها.
وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد منذ إغلاق مضيق هرمز عقب بدء الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط الماضي، وذلك لأن نحو خُمس الإنتاج العالمي من النفط، أي نحو عشرين مليون برميل يومياً، يمر عبر هذا المضيق الحيوي.
وكانت اقترحت فرنسا وبريطانيا إلى جانب دول أخرى، إرسال بعثة بحرية متعددة الجنسيات لإزالة الألغام وتأمين الممر المائي الاستراتيجي، ومن المتوقع أن يُطرح هذا الخيار على جدول أعمال قمة مجموعة السبع.
وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وتُعقد قممها سنوياً لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى على الساحة الدولية.