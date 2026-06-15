قادة “مجموعة السبع” يناقشون بفرنسا اتفاق أمريكا وإيران ومسارات الطاقة ‏والأمن البحري

باريس-سانا‏

يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الإثنين، في منتجع إيفيان الفرنسي ‏لعقد قمتهم السنوية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق ‏مبدئي ينهي الحرب بينهما. ‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله في مقطع ‏فيديو نشره على أنستغرام لدى وصوله إلى مدينة إيفيان: “قمة مجموعة السبع ‏التي ستبدأ اليوم ترغب برؤية نتائج هذا الاتفاق، ودعم لبنان وإعادة فتح مضيق ‏هرمز على المدى الطويل، وبالطبع إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية والصواريخ ‏الباليستية في إيران”، لافتاً إلى أنّ هذه القضايا ستناقش أيضاً غداً مع قادة مصر ‏والإمارات وقطر.‏

وأضاف ماكرون: “سنبحث أيضاً سبل تنويع مسارات الطاقة خارج المنطقة لتقليل ‏اعتمادنا عليها، وبالتالي تخفيف آثار الأزمة في الشرق الأوسط على اقتصاداتنا”.‏

وتشارك في أعمال القمة الإمارات، التي تضررت بشكل مباشر من الحرب، فضلاً ‏عن قطر ومصر اللتين تلعبان دوراً كبيراً في الوساطة.‏

وستكون مناقشة الخطوات التالية بشأن إيران واحدة من عدة قضايا سيتناولها قادة ‏العالم خلال القمة التي تستمر حتى الـ 17 من حزيران الجاري، والتي ستسعى أيضا إلى ‏إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية ‏العالمية، وتوفير المعادن الحيوية من مصادر أخرى غير الصين المورد الرئيسي ‏لها.‏

وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد منذ إغلاق مضيق هرمز عقب بدء الحرب في ‏الشرق الأوسط أواخر شباط الماضي، وذلك لأن نحو خُمس الإنتاج العالمي من ‏النفط، أي نحو عشرين مليون برميل يومياً، يمر عبر هذا المضيق الحيوي.‏

وكانت اقترحت فرنسا وبريطانيا إلى جانب دول أخرى، إرسال بعثة بحرية متعددة ‏الجنسيات لإزالة الألغام وتأمين الممر المائي الاستراتيجي، ومن المتوقع أن ‏يُطرح هذا الخيار على جدول أعمال قمة مجموعة السبع.‏

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ‏وكندا واليابان، وتُعقد قممها سنوياً لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى على ‏الساحة الدولية.‏