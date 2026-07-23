البرازيل تبحث عن أسواق بديلة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة

برازيليا-سانا

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده ستسعى إلى إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها، رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة على بعض الصادرات البرازيلية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن لولا قوله خلال إعلان برنامج ائتماني لدعم القطاعات المتضررة من الرسوم: إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي”، وستبحث عن مشترين آخرين لمنتجاتها، مؤكداً أن البرازيل لن تنسحب من طاولة المفاوضات.

وكانت البرازيل هددت سابقاً بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، قبل أن تستبعد هذا الخيار، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أول أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإعلان جولة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات عشرات الدول من بينها البرازيل خلال الأسبوع الجاري.