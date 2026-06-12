أسهم أوروبا ترتفع وسط آمال بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إذ صعدت جميع المؤشرات الرئيسية بأكثر من واحد بالمئة، في ظل تراجع أسعار النفط على أمل تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.
وبحسب وكالة رويترز، تراجع خام برنت بأكثر من اثنين بالمئة، مواصلاً خسائر الجلسة السابقة، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططاً لشن ضربة عسكرية على إيران، ما خفف من المخاوف من تصعيد العمليات القتالية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة إلى 628.81 نقطة متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة، وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.
وتصدر قطاع السفر والسياحة والترفيه مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 3.4 بالمئة، وقفز سهما لوفتهانزا وإير فرانس 4.6 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب.
وصعد قطاع البنوك 2.3 بالمئة، مع زيادة سهمي بنك باركليز وستاندرد تشارترد بأكثر من اثنين بالمئة.
وارتفع سهما شركتي تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي ليجراند وشنايدر إلكتريك واحداً بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.
وصعد سهم نوفو نورديسك 0.4 بالمئة، وسهم شركة إنتاين لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت 3.2 بالمئة، بعد أن رفع باركليز توصيته لأداء قطاع شركات الألعاب الأوروبي إلى “تحرك متسق مع السوق”، بما يعني عدم توقع أي صعود أو هبوط حاد حالياً.
وأشارت بيانات صدرت حديثاً إلى انخفاض التضخم في ألمانيا قليلاً إلى 2.7 بالمئة في أيار، وإلى انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1 بالمئة في نيسان.
يشار إلى أن ترامب أعلن أمس الخميس، إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، لافتاً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالتصديق عليها.