أسهم أوروبا ترتفع وسط آمال بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إذ صعدت جميع ‏المؤشرات الرئيسية بأكثر من واحد بالمئة، في ظل تراجع أسعار النفط على أمل تحقيق ‏انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.‏

وبحسب وكالة رويترز، تراجع خام برنت بأكثر من اثنين بالمئة، مواصلاً خسائر الجلسة ‏السابقة، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططاً لشن ضربة عسكرية على ‏إيران، ما خفف من المخاوف من تصعيد العمليات القتالية.‏

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة إلى 628.81 نقطة متجهاً لتحقيق ‏مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة، وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.‏

وتصدر قطاع السفر والسياحة والترفيه مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 3.4 بالمئة، ‏وقفز سهما لوفتهانزا وإير فرانس 4.6 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب.‏

وصعد قطاع البنوك 2.3 بالمئة، مع زيادة سهمي بنك باركليز وستاندرد تشارترد بأكثر ‏من اثنين بالمئة.‏

وارتفع سهما شركتي تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي ليجراند وشنايدر إلكتريك واحداً ‏بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.‏

وصعد سهم نوفو نورديسك 0.4 بالمئة، وسهم شركة إنتاين لتشغيل الألعاب عبر ‏الإنترنت 3.2 بالمئة، بعد أن رفع باركليز توصيته لأداء قطاع شركات الألعاب الأوروبي ‏إلى “تحرك متسق مع السوق”، بما يعني عدم توقع أي صعود أو هبوط حاد حالياً.‏

وأشارت بيانات صدرت حديثاً إلى انخفاض التضخم في ألمانيا قليلاً إلى 2.7 بالمئة في ‏أيار، وإلى انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1 بالمئة في نيسان.‏

يشار إلى أن ترامب أعلن أمس الخميس، إلغاء الضربات التي كانت ‏مقررة ضد إيران، لافتاً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة ‏الإيرانية ‏وحظيت بالتصديق عليها.‏