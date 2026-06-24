صناعيون وتجار: الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات خطوة لتعزيز الجودة وحماية المنتج الوطني

دمشق-سانا

أكد صناعيون وتجار أن الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، شكّلت خطوة ضرورية لتطوير منظومة الجودة والمواصفات، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتسهيل الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وجسّد إطلاق الهوية البصرية الجديدة وخدمة النافذة الواحدة توجهاً عملياً نحو تحديث منظومة المواصفات والمقاييس، عبر تطوير أدوات العمل وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين والتجار، بما يعزّز جودة المنتجات السورية ويرفع قدرتها التنافسية، ويدعم حركة الإنتاج والتصدير، ويحسّن بيئة الأعمال وفق متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي في تصريح لمراسلة سانا، أن التوجه الجديد للهيئة عكس رؤية أكثر انفتاحاً وتشاركية مع القطاع الصناعي، ولا سيما في إعداد المواصفات وتحديثها بما يتوافق مع المعايير العالمية، معتبراً أن اعتماد النافذة الواحدة والخدمات الإلكترونية أسهم في تسريع الحصول على المواصفات وتبسيط الإجراءات، بما يوفر الوقت والجهد على الصناعيين، ويرفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبيّن مولوي أن تطوير عمل الهيئة وتحديث أدواتها وخدماتها بات خطوات مهمة نحو تعزيز جودة المنتجات السورية ورفع قدرتها التنافسية، بما يدعم حركة الإنتاج والتصدير، ويواكب متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

من جانبه، ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة عادل صياصنة في تصريح مماثل، أن تطوير عمل الهيئة ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد وفق المعايير والمواصفات المعتمدة دولياً.

وأشار صياصنة إلى أهمية مشروع النافذة الواحدة في اختصار الوقت والإجراءات أمام التجار والمستوردين والمنتجين، مبيناً أنه يشكّل خطوة متقدمة نحو تبسيط الخدمات وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في دعم الحركة التجارية وتطوير بيئة الأعمال.

بدوره، رأى نائب رئيس غرفة صناعة حماة محمد الخالد في تصريح مماثل أن هيئة المواصفات والمقاييس تمثّل خط الدفاع الأول عن الصناعة الوطنية، من خلال حماية الأسواق من المنتجات الرديئة، وتعزيز العدالة التنافسية بين المنتج المحلي والمستورد.

ولفت الخالد إلى أن تطبيق المواصفات على المنافذ الحدودية أسهم في ضمان دخول منتجات مطابقة للمعايير، ما يدفع الصناعيين إلى تطوير جودة منتجاتهم والارتقاء بمستويات الإنتاج، مشيراً إلى أهمية دور الهيئة في تنظيم السوق المحلية وضمان المنافسة العادلة بين المنشآت الصناعية.

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، أطلقت يوم أمس الثلاثاء هويتها البصرية الجديدة وخدمة النافذة الواحدة برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وتعمل الهيئة التي أحدثت عام 1969 على وضع واعتماد مواصفات قياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية والدولية.