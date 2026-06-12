مؤشر نيكي الياباني يقفز 3 % بدعم الآمال باتفاق أمريكي–إيراني

طوكيو-سانا
ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 3% في ختام تداولات اليوم الجمعة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الشراء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى احتمال التوصل لاتفاق قريب مع إيران.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر أنهى الجلسة على ارتفاع 2.81% مسجلاً 66020.04 نقطة، بعد أن قفز خلال التداولات بما يصل إلى 4.4%.
كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم الرئيسية في بورصة طوكيو بنسبة 1.35% ليصل إلى 3881.96 نقطة.
وجاءت المكاسب بقيادة أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، حيث قفز سهم أدفانتست 8.54%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون 7.26%.
كما دعمت أسهم البنوك أداء السوق قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يرفع خلاله سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.
وارتفع سهم ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب 0.67%، وسهم ميزوهو فاينانشال غروب 2.29%.
لكن هذه المكاسب تبقى أقل من أداء قطاع المعادن غير الحديدية، الذي صعد 68% مدفوعاً بالطلب القوي على كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مثل منتجات شركتي فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك.
في المقابل، شكلت بعض الأسهم ضغطاً على المؤشر، إذ تراجع سهم ريكروت هولدينغز 3.27%، وسهم موراتا مانيوفاكتشرينغ 4.58%، كما انخفض سهم سوني جروب 2.29 %.