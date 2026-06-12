مؤشر نيكي الياباني يقفز 3 % بدعم الآمال باتفاق أمريكي–إيراني

طوكيو-سانا‏

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 3% في ختام تداولات اليوم الجمعة، مدفوعاً بإقبال ‏المستثمرين على الشراء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى ‏احتمال التوصل لاتفاق قريب مع إيران.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر أنهى الجلسة على ارتفاع 2.81% مسجلاً ‌‏66020.04 نقطة، بعد أن قفز خلال التداولات بما يصل إلى 4.4%. ‏

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم الرئيسية في بورصة طوكيو بنسبة ‌‏1.35% ليصل إلى 3881.96 نقطة.‏

وجاءت المكاسب بقيادة أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، حيث قفز ‏سهم أدفانتست 8.54%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون 7.26%. ‏

كما دعمت أسهم البنوك أداء السوق قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، ‏والمتوقع أن يرفع خلاله سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً. ‏

وارتفع سهم ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب 0.67%، وسهم ميزوهو فاينانشال ‏غروب 2.29%. ‏

لكن هذه المكاسب تبقى أقل من أداء قطاع المعادن غير الحديدية، الذي صعد 68% ‏مدفوعاً بالطلب القوي على كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء ‏الاصطناعي، مثل منتجات شركتي فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك.‏

في المقابل، شكلت بعض الأسهم ضغطاً على المؤشر، إذ تراجع سهم ريكروت هولدينغز ‌‏3.27%، وسهم موراتا مانيوفاكتشرينغ 4.58%، كما انخفض سهم سوني جروب 2.29 ‌‏%. ‏