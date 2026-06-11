الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان السعي لتحقيق نتائج عملية في آلية التشاور التجاري ‏والاستثماري

بكين-سانا
اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على العمل من أجل تحقيق نتائج عملية من الاجتماع الأول لآلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الجانبين.
ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها: إن الجانبين بحثا خلال محادثات جرت في بروكسل سبل تفعيل آلية التشاور الجديدة، والعمل على تحويلها إلى منصة فاعلة لمعالجة القضايا التجارية والاستثمارية بين الطرفين.
وأجرى نائب وزير التجارة الصيني ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية لينغ جي محادثات مع المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية ديته يول يورغنسن، الثلاثاء، تناولت التحضيرات الخاصة بالآلية الجديدة، إضافة إلى مناقشات معمقة وشاملة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك على استقرار العلاقات التجارية بين بكين وبروكسل، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي المتوازن، بما يخدم مصالح الطرفين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ويأتي هذا التفاهم في إطار مساعٍ متواصلة لتخفيف التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، ودفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الانفتاح والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.