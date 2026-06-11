الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان السعي لتحقيق نتائج عملية في آلية التشاور التجاري ‏والاستثماري

بكين-سانا‏

اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على العمل من أجل تحقيق نتائج عملية من الاجتماع ‏الأول لآلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الجانبين.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها: إن الجانبين بحثا خلال محادثات ‏جرت في بروكسل سبل تفعيل آلية التشاور الجديدة، والعمل على تحويلها إلى منصة فاعلة ‏لمعالجة القضايا التجارية والاستثمارية بين الطرفين.‏

وأجرى نائب وزير التجارة الصيني ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية لينغ جي محادثات ‏مع المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية ديته يول يورغنسن، ‏الثلاثاء، تناولت التحضيرات الخاصة بالآلية الجديدة، إضافة إلى مناقشات معمقة ‏وشاملة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية.‏

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك على استقرار العلاقات التجارية بين ‏بكين وبروكسل، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي المتوازن، بما ‏يخدم مصالح الطرفين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.‏

ويأتي هذا التفاهم في إطار مساعٍ متواصلة لتخفيف التوترات التجارية بين الصين والاتحاد ‏الأوروبي، ودفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الانفتاح والتنسيق في القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏