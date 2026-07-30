الاتحاد الأوروبي يخصص 11.4 مليار دولار لمصانع الذكاء الاصطناعي

بروكسل-سانا

خصص الاتحاد الأوروبي 10 مليارات يورو (نحو 11.4 مليار دولار) لإنشاء سبعة مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيه لتعزيز قدراته التكنولوجية وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية هينا فيركونين قولها: إن المفوضية تتطلع إلى أن يسهم التمويل العام في جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 20 مليار يورو (نحو 22.8 مليار دولار).

وأضافت أن توفير قدرات حوسبة متقدمة عبر مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة يمثل ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي ستطور باستخدام هذه المصانع ستلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والسلامة والأمن والأخلاقيات.

ومن المتوقع أن تتضاعف أكثر من مرتين القدرة الحاسوبية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي توفرها شبكة تضم 19 مركزاً للذكاء الاصطناعي موزعة بين فنلندا وإسبانيا، بعد دخول المصانع السبعة الجديدة حيز التشغيل.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر عام 2024 قانوناً لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، يدخل حيز التنفيذ تدريجياً، فيما تدرس دول الاتحاد تمديد المهلة الممنوحة للشركات للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية المخاطر حتى نهاية عام 2027