مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عمر الحصري مع سفير الأردن بدمشق سفيان القضاة اليوم الثلاثاء، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وتركز اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق على مناقشة بنود الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير مجالات النقل الجوي ورفع كفاءة الربط الجوي بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين الجانبين.

وأكد الحصري في تصريح لـ سانا أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على الارتقاء بعلاقات التعاون بين سوريا والأردن في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يعزز حركة الملاحة الجوية.

وبين الحصري أن الهيئة تواصل العمل على توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة التشغيل، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، لافتاً إلى أن التنسيق المستمر مع الأردن يعد ركيزة أساسية لدعم التكامل في هذا القطاع الحيوي وتحقيق تنميته المستدامة.

وفي ختام اللقاء، قدم السفير الأردني درعاً تذكارية للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تقديراً لجهودها المتميزة في تعزيز روابط التعاون الفني والمهني في قطاع النقل الجوي بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتنشيط حركة النقل الجوي مع دول الجوار، وفتح آفاق جديدة من التعاون الفني والتقني، بما يساهم في استعادة الدور الحيوي لقطاع الطيران السوري إقليمياً ودولياً، وتوطيد أواصر العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.