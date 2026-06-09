الدولار يصعد مقابل معظم العملات الرئيسية ‏

هونغ كونغ-سانا‏

صعد الدولار اليوم الثلاثاء، مقابل معظم العملات الرئيسية في ظل حالة ‏الضبابية التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، ما حد من الإقبال على ‏المخاطرة ورفع رهانات المتعاملين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام‎.‎

وذكرت رويترز أن اليورو سجل 1.1528 دولار، في حين سجل الجنيه ‏الإسترليني 1.3335 دولار، وذلك بانخفاض لكليهما بنحو 0.05 بالمئة حتى ‏الآن في التعاملات الآسيوية بعد أن سجلا في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما ‏في شهرين‎.‎

وانخفض الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر 0.1 بالمئة إلى 0.7039 ‏دولار أمريكي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5804 دولار أمريكي.

وتراجع الين إلى 160.295 مقابل الدولار، لتواصل العملة اليابانية التذبذب ‏حول مستوى 160 الذي يعتبر إلى حد كبير العتبة لأي تدخل رسمي محتمل.

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أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏تشمل الين واليورو، فقد استقر عند 100.03 ليظل غير بعيد عن أعلى ‏مستوى.‎ ‎