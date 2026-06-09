الدولار يصعد مقابل معظم العملات الرئيسية ‏

هونغ كونغ-سانا
صعد الدولار اليوم الثلاثاء، مقابل معظم العملات الرئيسية في ظل حالة الضبابية التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، ما حد من الإقبال على المخاطرة ورفع رهانات المتعاملين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وذكرت رويترز أن اليورو سجل 1.1528 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3335 دولار، وذلك بانخفاض لكليهما بنحو 0.05 بالمئة حتى الآن في التعاملات الآسيوية بعد أن سجلا في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما في شهرين.
وانخفض الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر 0.1 بالمئة إلى 0.7039 دولار أمريكي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5804 دولار أمريكي.
وتراجع الين إلى 160.295 مقابل الدولار، لتواصل العملة اليابانية التذبذب حول مستوى 160 الذي يعتبر إلى حد كبير العتبة لأي تدخل رسمي محتمل.
أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، فقد استقر عند 100.03 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى.