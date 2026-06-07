العراق يعلن خطة لرفع صادرات النفط‏ عبر سوريا وتركيا إلى 650 ألف ‏برميل يومياً

بغداد-سانا‏

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة في العراق، باسم عبد الكريم ‏الشمخاني، اليوم الأحد، عن خطة استراتيجية لرفع الطاقة التصديرية للنفط ‏العراقي، عبر المنافذ البديلة في سوريا وتركيا إلى 650 ألف برميل يومياً‎.‎

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الشمخاني قوله في تصريحات صحفية: إن ‏هناك رؤية حكومية تهدف إلى ضمان استمرار تدفق إمدادات النفط الخام ‏العراقية إلى الأسواق العالمية، وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة ‏في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز‎.‎

وأشار إلى أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستقترب، قريباً ‏من 650 ألف برميل يومياً، بما يعادل نحو 60 بالمئة من المستهدف ‏الحكومي الرامي إلى الوصول بطاقة التصدير عبر البوابة الشمالية وخطوط ‏التصدير المرتبطة بسوريا وتركيا إلى أكثر من مليون برميل يومياً‎.‎

وأوضح الشمخاني أن صادرات شركة نفط الشمال في كركوك شهدت زيادة ‏ملحوظة باتجاه الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو ‌‏300 ألف برميل يومياً عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية ‏عن الكميات المخصصة للتصدير‎.‎

ولفت إلى أن عمليات نقل النفط براً بمعدل 150 ألف برميل يومياً إلى ‏المنطقة الشمالية مستمرة بواسطة الصهاريج، مع الاستعداد لرفع هذه الكميات ‏إلى نحو 350 ألف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز كفاءة ‏المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مسارات التصدير‎.‎

وبيّن الشمخاني أن شركة نفط البصرة بدأت تنفيذ مشروع لمد خط أنابيب ‏نفطي بقطر 32 بوصة وطول 21 كيلومتراً لنقل النفط الخام من مستودعات ‏البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج العربي، ‏بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن يُنجز خلال أكثر من ‏شهرين‎.‎

وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ‏ميناء خور الزبير النفطي، بما يتيح استقبال الناقلات البحرية الصغيرة ‏والمتوسطة كخيار بديل في حال تعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز ‏لأي اضطرابات‎.‎

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أعلن في السادس عشر من ‏نيسان الماضي أن بلاده صدّرت خلال ذلك الشهر نحو 10 ملايين برميل من ‏النفط عبر مضيق هرمز فقط، مقارنة بنحو 93 مليون برميل شهرياً في ‏الظروف الطبيعية، نتيجة تداعيات الأزمة التي شهدها المضيق‎.‎