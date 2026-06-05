الاقتصاد الأمريكي يسجل نمواً قوياً في الوظائف والبطالة تستقر عند 4.3%

واشنطن-سانا

سجل الاقتصاد الأمريكي مكاسب قوية في قطاع التوظيف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أيار، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الصادر اليوم الجمعة إضافة 172 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية، في حين استقر معدل البطالة عند نسبة 4.3% للشهر الثالث توالياً.

ونقلت وكالة “رويترز” عن تقرير لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن هذا الارتفاع يأتي بعد زيادة بلغت 179 ألف وظيفة في نيسان الماضي، مشيراً إلى أن قطاع الترفيه والضيافة تصدّر القطاعات الموفرة لفرص العمل بإضافة 70 ألف وظيفة، تلاه قطاع رواتب الحكومة المحلية بـ 52 ألف وظيفة، ثم الرعاية الصحية بـ 35 ألف وظيفة، وقطاع البناء بـ 17 ألف وظيفة.

وبيّن التقرير أن متوسط الزيادة في التوظيف بلغ 188 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2025، ما يعطي مؤشراً على استعادة سوق العمل لزخمه ويمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى تباطؤ نمو الأجور السنوي إلى 3.4% وسط تحذيرات من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة.

وفي الصيف الماضي، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفوض مكتب إحصاءات العمل وعيّن ويليام ج. وياتروفسكي قائماً بأعماله، وذلك لاستيائه من ضعف أرقام الوظائف.