شركة تنمية نفط عُمان: أنشطة العمل في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي

مسقط-سانا‏

أكدت شركة تنمية نفط عُمان أن العمليات التشغيلية في ميناء الفحل تسير ‏بشكل طبيعي، وذلك عقب تقارير تحدثت عن وقوع انفجار بالقرب من ‏مرافق الميناء.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن الشركة قولها: إن أنشطة الميناء ‏مستمرة دون انقطاع، في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن انفجاراً وقع بين ‏الرصيفين 1 و2، ويُعتقد أنه نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن ‏تتضح على الفور ملابساته أو توقيت وقوعه.‏

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن، وجود عدة ‏ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة الميناء اليوم الجمعة.‏

ويُعد ميناء الفحل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط العُماني، إذ تتراوح كميات ‏النفط الخام المصدرة عبره بين 800 ألف و900 ألف برميل يومياً.‏