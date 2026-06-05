شركة تنمية نفط عُمان: أنشطة العمل في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي

مسقط-سانا
أكدت شركة تنمية نفط عُمان أن العمليات التشغيلية في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب تقارير تحدثت عن وقوع انفجار بالقرب من مرافق الميناء.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن الشركة قولها: إن أنشطة الميناء مستمرة دون انقطاع، في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن انفجاراً وقع بين الرصيفين 1 و2، ويُعتقد أنه نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن تتضح على الفور ملابساته أو توقيت وقوعه.
وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن، وجود عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة الميناء اليوم الجمعة.
ويُعد ميناء الفحل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط العُماني، إذ تتراوح كميات النفط الخام المصدرة عبره بين 800 ألف و900 ألف برميل يومياً.