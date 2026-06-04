النفط يتراجع بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي قراراً يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب.

وذكر موقع سي إن بي سي أنّ العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 0.8% إلى 96.97 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 95.27 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 2% خلال جلسة أمس الأربعاء، مواصلين مكاسبهما للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على الكويت والضربات العسكرية الأميركية قرب مضيق هرمز.

وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، قراراً طرحه أعضاء من الحزب الديمقراطي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران إلى حين صدور تفويض رسمي من الكونغرس، فيما أشار ترامب إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول مطلع الأسبوع المقبل.