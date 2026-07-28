‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏

حلب-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة حلب فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض «شهبا تك 2026» لتكنولوجيا المعلومات، برعاية ‏وزارة الاتصالات والتقانة، وبمشاركة شركات متخصصة وخبراء في القطاع التقني، بهدف عرض أحدث الابتكارات والحلول الرقمية.

تنشيط السوق الرقمية

0A4A4813 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يهدف بصورة ‏أساسية إلى إعادة تنشيط السوق الرقمية والتقنية في مدينة حلب، وتسليط الضوء على مزودي الخدمات الرقمية والبرمجية فيها.

وأشار حتاحت إلى أن قطاع الأعمال الحلبي يعيد تقديم نفسه من خلال شركات رائدة تعمل في مجالات التعليم والأمن السيبراني ‏والاتصالات، وتسعى إلى توسيع نشاطها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز التشبيك وإطلاق خدمات جديدة

0A4A4816 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏

من جهته، بين المسؤول الإداري في شركة «سلام تليكوم» عمر أرناؤوط، في تصريح مماثل، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى ‏تعزيز حضور الشركات التقنية في حلب، وتوسيع التشبيك بينها، وإبراز ما تمتلكه المدينة من خبرات ومقومات تكنولوجية.

وكشف أرناؤوط عن قرب إطلاق مشروع «مركز بيانات» (‏Data Center‏)، وصفه بأنه الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب ‏المشاريع التي تنفذها الشركة في مجال الاتصالات بالتعاون مع مشغلي الاتصالات الخلوية الوطنيين.

ربط الخريجين بسوق العمل

0A4A4844 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏

بدورهم، أكد عدد من زوار المعرض أهمية الفعالية في تعريف الخريجين الجدد بمتطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم ‏للتواصل المباشر مع الشركات والخبراء في القطاع التقني.

وأوضح خريج المعهد التقاني للحاسوب أحمد أقرع أن زيارته للمعرض تتيح له الاطلاع ميدانياً على أحدث المبادرات والابتكارات التي ‏تعرضها الجهات المشاركة، والتعرف إلى احتياجات القطاع التقني، بما يسهم في تطوير خبراته العملية وتعزيز فرص دخوله إلى سوق ‏العمل.

ويعد معرض «شهبا تك» من الفعاليات التقنية المتخصصة في المنطقة الشمالية، ويسعى في دورته الحالية إلى دعم بيئة التحول ‏الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاريع الابتكار الطلابية، وربط المؤسسات الأكاديمية باحتياجات ‏سوق العمل.

0A4A4833 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏
0A4A4854 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏
0A4A4857 ‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏
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