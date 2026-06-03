الكويت تتوقع استعادة كامل إنتاجها النفطي خلال ثلاثة أشهر بعد إعادة فتح مضيق هرمز

لندن-سانا



أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية خالد أحمد الصباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع عودة ما يقارب 70 بالمئة من إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز.



ونقلت وكالة رويترز عن الصباح قوله، خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه ستاندرد آند بورز جلوبال إنرجي: إن الثلاثين بالمئة المتبقية من إنتاج النفط ستستغرق نحو شهر إضافي للعودة إلى مستوياتها الطبيعية.



وأشارت المؤسسة إلى أنه من المرجح أن تعود مصافيها إلى مستويات الإنتاج الطبيعية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



وكان عدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في كل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية قد تعرض في الخامس من نيسان الماضي لاعتداء إيراني بواسطة طائرات مسيرة.



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