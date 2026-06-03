الذهب ينخفض 250 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

‏

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 250 ليرة سورية جديدة ‏عما سجله أمس الثلاثاء. ‌‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم ‏الأربعاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17400 ليرة ‏جديدة مبيعاً، ‏و17100 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14900 ليرة جديدة مبيعاً، ‏و14600 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4451 دولاراً. ‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏ ‏