الذهب ينخفض 250 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 250 ليرة سورية جديدة عما سجله أمس الثلاثاء.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17400 ليرة جديدة مبيعاً، و17100 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14900 ليرة جديدة مبيعاً، و14600 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4451 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.