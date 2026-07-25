ترامب يهدد أوروبا بدفع ثمن باهظ لفرضها غرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية ‏

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بدفع “ثمن باهظ” على خلفية الغرامات والإجراءات التنظيمية التي فرضها على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، معتبراً أن تلك الإجراءات تستهدف الشركات الأمريكية بصورة غير عادلة وتلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي.



وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: إن “الولايات المتحدة ليست صندوقاً لأوروبا”، واصفاً الغرامات الأوروبية بـ”السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي”، مشيراً إلى أن إدارته ستعمل على إلغاء هذه الإجراءات وفرض تعريفات جمركية كبيرة على المنتجات الأوروبية في أقرب وقت ممكن.



ولفت ترامب إلى أنه سيتم فتح تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي بشأن الغرامات الأوروبية، معتبراً أن هذه العقوبات تمثل “نهباً” للشركات الأمريكية، وأموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.



وأكد الرئيس الأمريكي، أن هذه الإجراءات الأوروبية بدأت، حسب قوله، على نطاق واسع خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مشدداً على أن إدارته الحالية لن تسمح باستمرار ما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية والتمييزية”.



وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن وبروكسل حول تنظيم قطاع التكنولوجيا، إذ يفرض الاتحاد الأوروبي قواعد رقابية صارمة على الشركات الرقمية الكبرى العاملة في أسواقه، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن بعض هذه الإجراءات تستهدف الشركات الأمريكية بصورة غير عادلة.



وتعد المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي إحدى الأدوات التي تتيح لواشنطن فتح تحقيقات بشأن ممارسات تجارية تعتبرها غير عادلة، واتخاذ إجراءات انتقامية محتملة ضد الدول أو الجهات المعنية.



كما تأتي هذه التهديدات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية بين الجانبين.



يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعناً تقدمت به شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو مرتبطة بممارسات احتكارية.



وتشير تهديدات ترامب إلى احتمال عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية، رغم استمرار الخلافات بشأن ملفات التكنولوجيا والتجارة.

