تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمياً

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.

وذكر موقع سي ان بي سي الاقتصادية أن خام برنت، انخفض بنسبة 1.3% ليسجل 97.18 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.07% إلى 87.89 دولاراً للبرميل.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مدعومةً بتراجع أسعار النفط، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتصاعد التضخم واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليبلغ 4755.39 دولاراً للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.1% لتصل إلى 4772.30 دولاراً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم الجانب الإيراني مقترحاً رسمياً وانتهاء المفاوضات الجارية، سواء بالرفض أم الموافقة، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين، بينما تتجه الحرب نحو التحول إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد، وتزايد تكاليف الدفاع.