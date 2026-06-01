استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في السوق السورية

دمشق-سانا



تسجل أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي استقراراً محلياً في السوق السورية، وذلك بمحافظتها على السعر المسجل يوم أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، على سعر 17700 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17400 ليرة جديدة شراءً. ‏



كما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند 15200 ليرة جديدة مبيعاً، و14900 ليرة جديدة شراءً. ‏



في حين انخفض سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى 4493 دولاراً. ‏



وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات.