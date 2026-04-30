التحول إلى الري الحديث.. مسار استراتيجي لإعادة الحيوية والتوازن للقطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الري الحديث بوصفه خياراً استراتيجياً لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، والحدّ من الهدر في الموارد المائية ولا سيما بعد خروج مساحات واسعة من الأراضي عن الخدمة، نتيجة التغيرات المناخية وموجة الجفاف إضافة إلى التهجير القسري لعدد كبير من الفلاحين خلال سنوات الثورة السورية.

وانطلاقاً من هذا الواقع، وضعت وزارة الزراعة مشروع التحول إلى الري الحديث ضمن أولويات استراتيجيتها الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في تأهيل البنى التحتية للري بشكل عام، والتوسع في الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه، بما يسهم في تقليل الفاقد المائي وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.

تحويل 2500 هكتار للري الحديث

وأوضح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة محمد صيلين في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن المساحات التي يفترض تحويلها إلى أنظمة الري الحديث خلال السنوات الخمس القادمة تتراوح بين 2000 إلى 2500 هكتار في العام الواحد، مبيناً أنه مع إدخال تقنيات ري متطورة، مثل التسوية بالليزر، والري السطحي المطور، وأنظمة الري المحوري والجبهي، يمكن زيادة هذه المساحات في المستقبل.

وكشف صيلين أن خطة التنفيذ ستنطلق فور استكمال التعديلات المقترحة على بعض المواد القانونية الناظمة لآلية منح القروض من خلال رفع نسب الدعم وإلغاء الفوائد على القروض، لتخفيف الأعباء المالية على أن يتم تمويلها عبر صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بعد أن كانت سابقاً من المصرف الزراعي التعاوني.

تبنّي التقنيات الحديثة

ورأى صيلين أن تبنّي التقنيات الحديثة من قبل الفلاحين لا يزال دون المأمول، بسبب عوامل ضعف التمويل الذاتي والتقاليد الزراعية الراسخة، مبيناً أن الوزارة نفذت العديد من الندوات الارشادية إلى جانب إعداد دليل التحول للري الحديث كمرجع علمي وعملي يشرح للمزارعين أسس تصميم وتقييم وصيانة شبكات الري الحديث.

ولفت صيلين إلى أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تؤدي دوراً أساسياً من خلال إدارة بحوث الموارد الطبيعية ومحطات بحوث الري في وضع الأسس العلمية والتقنية، للتركيز على تطوير طرق الري الحديث وتعميمها على الفلاحين.

معالجة العوائق أمام تطوير منظومة الري

وأشار صيلين إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العوائق أمام تطوير منظومة الري من بينها شح المياه والانتشار الواسع للحفر العشوائي للآبار الجوفية واستمرار اعتماد طرق الري التقليدية كالري بالغمر وما يرافقها من فاقد مائي كبير.

وبين أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية بالتعاون مع عدد من المنظمات الداعمة، حيث يجري تنفيذ مشاريع لترميم البنية التحتية في مواقع عدّة من بينها سهل الغاب في حماة وسهل الروج في إدلب، إلى جانب تأمين جرارات حديثة للتسوية بالليزر، ودعم تطبيق تقنية الري السطحي المطور، لما توفره من كميات كبيرة من المياه وتحسين في كفاءة الري.

وأشار صيلين إلى أن وزارة الزراعة بحثت مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” الذي زار سوريا مطلع العام الجاري بعد توقف نشاطه منذ عام 2011، سبل إعادة تفعيل مشاريع الري الحديث وتوسيع برامج تدريب الكوادر الفنية، إضافة إلى دراسة تنفيذ مشاريع ري جديدة تعتمد تقنيات متطورة في إدارة المياه.

دعم معامل مستلزمات الري الحديث

ونوه صيلين بدور المعامل المحلية المنتجة لمستلزمات الري الحديث وضرورة دعمها، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلية بجودة عالية، مشيراً الى أهمية تشجيع التطوير والابتكار عبر إنشاء بيئة عمل مناسبة وحوافز للاستثمار والتطوير ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للفلاحين وآليات الدعم الجديدة.

وتركز الاستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة (2026- 2030)، حول تمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة تأهيل الأراضي المروية وزيادة مساحتها، وتأهيل شبكات الري ومحطات الضخ الحكومية، وتبني برامج البحوث الزراعية التطبيقية، واستنباط أصناف قادرة على التحمل، واستخدامات المياه غير التقليدية في الري وإنتاج الأعلاف.