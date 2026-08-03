استقرار سوريا والاقتصاد الإقليمي.. من الممرات المهددة إلى فرص التكامل

دمشق-سانا

لم تعد أهمية الممرات الاقتصادية تقاس بطول الطرق أو بموقعها الجغرافي فحسب، بل بقدرتها على توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن انسياب حركة التجارة والطاقة والاستثمارات.

وفي هذا السياق، تستعيد سوريا تدريجياً موقعها بوصفها حلقة وصل بين محاور اقتصادية، تمتد من الخليج العربي والعراق شرقاً، إلى تركيا وأوروبا شمالاً، والبحر المتوسط غرباً، لتتحول من جغرافيا تأثرت بسنوات الحرب إلى فرصة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأطلق مسار الاستقرار والانفتاح على دول الجوار، عقب تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، مرحلة جديدة تقوم على إعادة بناء شبكات النقل والطاقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.

سوريا.. عقدة وصل في شبكة التجارة الإقليمية

يشكل الموقع الجغرافي لسوريا أحد أبرز مقوماتها الاقتصادية، إذ يؤهلها لاستعادة دورها ممراً رئيسياً للتجارة والطاقة بين آسيا والخليج وأوروبا.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أحمد الشرع، أن سوريا بموقعها الاستراتيجي تمثل ممراً بديلاً وآمناً للتجارة والطاقة، مشيراً خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا في الرابع والعشرين من نيسان الماضي، إلى أن مبادرة البحار الأربعة والممرات التسعة تمثل الشريان الآمن، الذي يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية.

كما أوضح أن موقع سوريا وسواحلها على البحر المتوسط يمنحانها القدرة على الإسهام في ضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتأمين مسارات نقل التجارة والطاقة بين الشرق والغرب.

أمن الحدود.. البنية التحتية الأولى للاقتصاد

يشكل استقرار الحدود عاملاً حاسماً في نجاح مشاريع الربط الإقليمي، إذ يؤدي رفع كفاءة المعابر وتبسيط الإجراءات الجمركية إلى خفض تكاليف النقل، وتعزيز تنافسية الممرات التجارية.

وفي هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم التي وقعتها سوريا وتركيا والأردن في نيسان 2026 لتطوير قطاعات النقل والربط اللوجستي خطوة عملية نحو إعادة بناء شبكة الربط الإقليمي، عبر تطوير النقل البري والبحري والسككي، وتسهيل الإجراءات الحدودية، بما يعزز حركة الشحن ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويؤكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، أن سوريا تعمل على تعزيز الروابط مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الحدود المشتركة مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا ينبغي أن تكون آمنة ومستقرة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

ويلفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لسوريا والأردن يتيح فرصاً واسعة للشراكة، ولا سيما في مجالات النقل وشبكات الطرق والطاقة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

النقل والطاقة.. مسارات متكاملة لإعادة الدور الإقليمي

لا يقتصر الرهان على استعادة دور سوريا في حركة البضائع، بل يمتد إلى قطاع الطاقة الذي يشكل أحد أبرز مجالات التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ففي مطلع نيسان الماضي، دخلت أولى قوافل الفيول العراقي إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، في خطوة تعكس أهمية سوريا بوصفها بوابة استراتيجية على البحر المتوسط.

وفي تموز الماضي وقعت سوريا مع العراق مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط نقل النفط كركوك–بانياس، بهدف إعادة تشغيل أحد أهم مسارات نقل الطاقة في المنطقة وتعزيز موقع سوريا كممر إقليمي يربط موارد الطاقة بالبحر المتوسط.

ويمثل المشروع نموذجاً لإعادة تفعيل البنية التحتية العابرة للحدود، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

اتفاقيات إقليمية تعيد رسم خارطة التعاون

تندرج هذه المشاريع ضمن مسار أوسع من التفاهمات التي أبرمتها سوريا مع دول الجوار لتعزيز التكامل الاقتصادي واستعادة دورها الإقليمي.

فقد أنشأت سوريا والأردن في أيار 2025 مجلس التنسيق الأعلى، الذي أثمر اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والنقل، إلى جانب بحث تطوير الربط السككي وتسهيل حركة الترانزيت.

كما عززت سوريا وتركيا التعاون الاقتصادي عبر تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ركزت على دعم المشاريع المشتركة، وتطوير البنية الجمركية، وتحسين إجراءات العبور، بما يمهد لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

وفي الاتجاه نفسه، وقعت سوريا ولبنان في تموز الماضي اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى بحث ملفات الربط الكهربائي، ونقل البضائع، وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين، ضمن إطار مؤسسي يخدم المصالح المشتركة.

الاستقرار عامل جذب للاستثمارات

تحتاج الاستثمارات الكبرى إلى بيئة مستقرة وبنية تحتية قادرة على دعم الإنتاج والتبادل التجاري، إذ لا ينظر المستثمر إلى حجم السوق فحسب، بل إلى سهولة الوصول إليها، وكفاءة شبكات النقل، واستقرار البيئة التشغيلية.

ومن هذا المنطلق، لا تمثل مشاريع تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية والطاقة مجرد مشاريع خدمية، بل تشكل أدوات رئيسية لإعادة دمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي.

وشهدت المرحلة الماضية توقيع اتفاقيات استثمارية في قطاعات حيوية، من بينها اتفاقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وأخرى مع شركة KUZEY STAR SHIPYARD التركية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا وفق المعايير الدولية، وإنشاء حوض متكامل لبناء وصيانة السفن في مرفأ طرطوس.

من جغرافيا عبور إلى منصة تكامل

في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية، والبحث عن ممرات أكثر أمناً وكفاءة، تبرز سوريا مجدداً بوصفها محوراً طبيعياً يربط الخليج والعراق وتركيا وأوروبا بالبحر المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات النقل والطاقة التي يجري العمل على إعادة تأهيلها.

ومع استمرار ترسيخ الاستقرار، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الإقليمية، تتعزز فرص استعادة سوريا دورها الاقتصادي، ليس باعتبارها مجرد معبر للبضائع والطاقة، بل شريكاً فاعلاً في منظومة التكامل الإقليمي، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار والتنمية في المنطقة بأسرها.