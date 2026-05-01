الصين تعارض القيود الأمريكية على قطاعات الاختبارات وإصدار الشهادات والاتصالات

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الجمعة عن معارضتها لأحدث خطوة أمريكية تستهدف فرض قيود على قطاعات الاختبارات وإصدار الشهادات والاتصالات.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن لجنة الاتصالات الأمريكية تخلّت عن مبدأ الحياد التكنولوجي، ووسّعت بشكل مبالغ فيه مفهوم الأمن القومي، وفرضت مراراً تدابير تقييدية بلا أساس واقعي، ما أدى إلى التمييز ضد الشركات والمنتجات القادمة من الصين ودول أخرى.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تلحق ضرراً بالغاً بمصالح الصين وشركائها التجاريين، وتُقوّض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما تتعارض مع التفاهمات التي توصّل إليها رئيسا الدولتين.

وأضاف: إن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى اضطراب شديد في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويزعزع استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية في قطاعات الاتصالات والإلكترونيات، ويؤثر سلباً على التعاون الصناعي والابتكار التكنولوجي عالمياً، فضلاً عن الإضرار بمصالح الصناعات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة نفسها.

ودعا المتحدث الجانب الأمريكي إلى احترام قواعد السوق، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة، محذّراً من أنه في حال الإصرار على المضي في هذا النهج، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد تبنّت أمس إجراءات جديدة تستبعد بموجبها هيئات الاختبار وإصدار الشهادات من الدول التي لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات اعتراف متبادل، كما تمنع الكيانات المدرجة على ما يسمى “القائمة المشمولة” من تقديم خدمات الاتصالات داخل الأراضي الأمريكية.