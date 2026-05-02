نائب وزير الاقتصاد يطلع على جاهزية مراكز استلام الحبوب في ريف حماة

حماة-سانا

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، اليوم السبت، جولة تفقدية في محافظة حماة، اطلع خلالها على الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز تجهيز وشراء الحبوب في ريف المحافظة، ومدى جاهزية مراكز التخزين لاستلام موسم القمح 2026.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، أن الحسن تفقد مراكز محردة والسقيلبية وسلحب وقلعة المضيق، كما اطلع على واقع العمل والاستعدادات لاستقبال الموسم الزراعي، بما يضمن انسيابية عمليات الاستلام والتخزين.

وأكد الحسن أن المراكز تتمتع بجاهزية كاملة، في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتأمين احتياجات السوق، وتعزيز استقرار منظومة الإنتاج والتوزيع.

كما تفقد الحسن الفرن الآلي في سلحب، واطلع على سير العمل وضمان استمرارية إنتاج الخبز بجودة مناسبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة واقع الصوامع والصويمعات، استعداداً لاستلام موسم القمح 2026.