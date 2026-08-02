دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة المالية

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ: مشروع تقديم وتركيب وتشغيل آلات عد وكشف العملة الورقية لصالح وزارة المالية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 055-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 02-آب-2026.
الشروط العامة
التأمينات الأولية:
مبلغ وقدره (1923570 ل.س) مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ليرة سوررية جديدة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
10 % من قيمة العقد، تُدفع لصالح الجهة الطالبة، خلال 10 يوم من تاريخ توقيع الإحالة.
غرامة التأخير:
0.001 واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
على العارض تحديد فترة التوريد والتركيب والتشغيل وتؤخذ بعين الإعتبارالمدة الأقل عند التقديم.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:
120 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
يحددها المصرف التجاري السوري.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (055– ع – 2026) وتاريخها (02-آب- 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
(50 $) خمسون دولار امريكي لا غير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في 31 آب 2026.
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.