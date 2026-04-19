مصرف التسليف الشعبي: مساع لتحديث النظام الداخلي والتحول لشركة واستئناف القروض

دمشق-سانا

يعمل مصرف التسليف الشعبي على تحديث نظامه الداخلي والسعي لتحويل شكله القانوني من مؤسسة عامة إلى شركة، بما يعزز مرونة الأداء ويواكب متطلبات العمل المصرفي الحديث في تنفيذ مهامه، وفقاً لما أكده المدير العام للمصرف عدنان حسن في تصريح لمراسل سانا.

ويعتمد المصرف على آلية عمل مؤسسية تجمع بين هيكل تنظيمي متكامل، وشبكة واسعة من الفروع، مقدماً خدماته المصرفية للمواطنين، عبر 65 فرعاً في المحافظات.

مدير التسليف: بانتظار موافقة المركزي على القروض

يسعى المصرف، بحسب ما قال مديره، إلى استئناف منح القروض بعد إنجاز التعليمات التنفيذية والضوابط الخاصة بقروض ذوي الدخل المحدود والفعاليات الإنتاجية، والتي تم رفعها إلى مصرف سوريا المركزي بانتظار الموافقة أصولاً.

وأشار إلى أن منح القروض ما زال متوقفاً منذ بداية العام الماضي.

وأوضح حسن أن المصرف يقدّم تسهيلات مصرفية للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وللعاملين في الجهات العامة، وأصحاب المشاريع الصناعية والسياحية والصحية والتعليمية والثقافية، فضلاً عن القروض المخصّصة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة، إضافة لاستقباله الودائع بأنواعها، وتقديم خدمات الدفع والتحويل وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية وفق الأنظمة النافذة.

ويوفر المصرف أيضاً، بحسب حسن، خدمات الحوالات والشيكات المصدّقة والكفالات المصرفية وتوطين الرواتب، وإصدار وتسويق شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث في السوق المحلية.

خدمات مصرفية إلكترونية

أشار مدير عام المصرف، إلى ارتباط التسليف الشعبي بمحولة المصرف العقاري بما يتيح له إصدار بطاقات الصراف الآلي وتنفيذ عمليات السحب عبر الصرافات ونقاط البيع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

وبين أن العمل جار على تطوير البرمجيات وتفعيل خدمات الدفع عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص بالمصرف بعد استكمال متطلبات الحماية السيبرانية.

وحول التحديات التي يواجهها المصرف لفت حسن إلى وجود نقص بالكوادر المؤهلة، وحاجة لتطوير البنية التقنية المصرفية، وهناك ارتفاع في حجم الديون المتعثرة، مؤكداً أن هناك إجراءات متخذة لتحصيل هذه الديون وتسويتها وفق المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2026، .

يذكر أن مصرف التسليف الشعبي، هو مصرف حكومي سوري، تأسس بموجب المرسوم التشريعي رقم /74/ لعام 1966، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ولا سيما من خلال تمويل ذوي الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.